Lite tra lucciole arriva la polizia: dopo gli insulti anche calci e schiaffi

SENIGALLIA - Lite tra prostitute sabato sera in via Raffaello Sanzio all’altezza di Villa Torlonia. Quattro prostitute, tutte di origini rumene da tempo presenti a Senigallia, hanno iniziato ad insultarsi per poi arrivare alle mani. Un passante ha chiamato la polizia segnalando un’aggressione lungo la Statale. Gli agenti del Commissariato sono subito intervenuti e sono riusciti a calmare gli animi.