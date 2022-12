Fabriano, lite tra due studentesse minorenni per motivi sentimentali: si erano date appuntamento sui social. Tutti riprendono con il cellulare

FABRIANO - Due studentesse litigano ferocemente per motivi sentimentali, amici e amiche assistono. Alcuni parlano, altri ridono, diversi riprendono con il cellulare fin quando alcune anime buone decidono di intervenire separando le due litiganti. La giovanissima che ha dato il via alla zuffa di Fabriano, iscritta all’istituto Morea, è stata sospesa dal preside per 14 giorni. I primi otto senza obbligo di frequenza in classe, i restanti con i lavori socialmente utili negli uffici di segreteria. La rivale frequenta invece la scuola media Marco Polo, che si trova nello stesso istituto di Fabriano. L’appuntamento era stato fissato il giorno prima tramite Instagram.