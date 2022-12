Gli rompe il naso con una testata per un parcheggio contestato: Passetto come il Bronx, denunciato un 42enne di Ancona

ANCONA - Regolamento di conti da saloon al Passetto. Il motivo? Un parcheggio. Nel corso della serata di ieri, intorno all’ora di cena, è dovuto intervenuire il personale della Squadra Volante per sedare una violenta lite tra due uomini. Il primo era una italiano di 24 anni: naso rotto e una cascata di sangue in faccia. Ha detto di essere stato vittima di una aggressione da parte di un uomo dopo di un litigio sulla condivisione di un’area comune di parcheggio. Il giovane ha così raccontato di aver trascorso la serata nella propria abitazione, dove aveva organizzato una piccola festa con alcuni amici. Nell’occasione aveva consentito ad un suo amico di parcheggiare la propria autovettura all’interno dell'area di parcheggio. Terminata la festa, l’amico, nel riprendere la propria auto regolarmente parcheggiata, si è accorto che questa presentava un graffio profondo che interessava le due portiere del lato sinistro, vicino alle quali era stata notata aggirarsi una donna.

Il regolamento di conti

Successivamente il ragazzo è risalito nel proprio appartamento e, affacciatosi alla finestra, ha notato, nel palazzo di fronte al suo, un uomo, anch’egli affacciato alla finestra, che ha iniziato ad inveire nei suoi confronti, sostenendo che l’area condominiale fosse riservata al parcheggio dei soli condomini. La situazione è ben presto scivolata di mano. Il giovane aveva invitato l’uomo a scendere nel parcheggio al fine di chiarirsi. Tuttavia, una volta giunti entrambi nell’area parcheggio, il secondo uomo, poi identificato per un italiano di 42 anni, dopo alcuni minuti di dibattito, gli ha sferrato una violenta testata sul naso. A questo punto il ragazzo è fuggito, tornando in casa.

L'aggressore portato in questura

Gli agenti delle Volanti, dopo aver identificato i due ed operato una prima ricostruzione della vicenda, hanno portato l'aggressore in questura denunciandolo per lesioni. Il ragazzo aggredito è stato invece trasportato in pronto soccorso dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico e una frattura nasale con prognosi di 30 giorni.