Lite e bicchiere spaccato in faccia: impiegato condannato a tre anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva aggredito un conoscente in piazza del Papa, colpendolo da dietro con un bicchiere di vetro. I pezzi si erano infranti sul volto della vittima, provocando una ferita e uno sfregio permanente. È questa la ricostruzione offerta dalla procura su un fatto accaduto nel centro della movida anconetana la sera del 27 giugno 2012 e che aveva coinvolto un impiegato di 29 anni e un imprenditore di 32. Quest’ultimo aveva riportato lesioni per oltre 40 giorni. In tribunale, la vicenda si è conclusa: l’aggressore è stato condannato a tre anni di reclusione per il reato di lesioni personali gravissime. Il pm Irene Bilotta aveva chiesto 8 anni di carcere al termine della requisitoria. È stata concessa una provvisionale di 10mila euro alla vittima, parte civile attraverso l’avvocato Marco Manfredi.