SENIGALLIA - Non solo nelle grandi città: tutti pazzi per le scarpe e le ciabatte delle Lidl anche a Senigallia, dove la gente ha creato diversi ingorghi ieri nella corsia dove sono esposte per accaparrarsene un paio con un logo che fa ormai tendenza. E come succede sempre più spesso nelle metropoli anche a Senigallia e nel comprensorio fioccano poi gli annunci sul web con i prezzi che vanno anche oltre i 200 euro.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Permesso gratuito da domani nella Ztl alle attività che fanno...

Ultimo aggiornamento: 11:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA