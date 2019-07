Lidio Rocchi, la Vigor e il libro: appuntamento domenica sera a Senigalla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Amarcord calcistico domenica in Piazza Roma. Lidio Rocchi e la Vigor del tempo che fu si racconteranno nell'iniziativa targata Aics, Bellanca e Panathlon. Insieme per celebrare la stella Rocchi "Nato sotto il segno del goal" che tanto diede alla squadra senigalliese. Questo il titolo del suo libro, uno spaccato tra fasti e aneddoti di vita vissuta intensamente. Saranno presenti gli amici di Lidio insieme a Paolo Pizzi condotti dalla giornalista Michela Gambelli. L'appuntamento è domenica sera alle 21.30 in Piazza Roma.