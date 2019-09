Licia e Giovanni, sposi inossidabili: festeggiano 60 anni di matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Oggi è un giorno importante per Licia Bocci e Giovanni Caruso, anconetani di origine e trapiantati ad Osimo, che festeggiano le nozze di diamante, cioè 60 anni di matrimonio. Un evento raro che li vedrà, a distanza di anni, rinnovare le loro promesse nella cappellina della Fondazione Recanatesi di Osimo oggi pomeriggio alle 16,15.Alla celebrazione saranno presenti i nipoti della coppia, i parenti, gli amici, gli ex colleghi e tutti i nipoti acquisiti all’interno della Fondazione Recanatesi. Una coppia molto conosciuta nel capoluogo: lui primo segretario comunale di Filottrano, Ostra Vetere e Castelbellino, in seguito dirigente per l’assessorato trasporti nella regione Marche. Dopo aver lasciato la Regione per ricoprire la carica di sindaco di Castelbellino per ben 30 anni. Lei professoressa di matematica e fisica nonché presidente dell’Azione cattolica di Ancona, molto attiva nel settore del volontariato nella chiesa del Sacro Cuore di Ancona. Nella loro lunga vita, come hanno voluto sottolineare i due eterni innamorati, non sono mancati problemi ed avversità, che tuttavia Licia e Giovanni hanno saputo affrontare sempre insieme, con pazienza, comprensione e soprattutto reciproco rispetto.