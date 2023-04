Libri Liberi da ritrovare (e riscoprire) per la città e non solo, così il Comune di Camerano avvicina i cittadini alla lettura

CAMERANO - Si chiama “Libri Liberi” l’interessante iniziativa culturale promossa dal Comune di Camerano. Un’idea semplice e originale al tempo stesso, che ha lo scopo di avvicinare i cittadini cameranesi, e non solo, alla lettura. È attiva nella sala lettura “In centro”, uno spazio che l’Amministrazione comunale ha aperto da qualche tempo e ha destinato ad iniziative di carattere sociale, dove è stata allestita un’area sempre accessibile ai lettori.

L'ispirazione

Ispirandosi alla pratica del book crossing, l’iniziativa si basa sull’idea di lasciare dei libri nell’ambiente naturale, compreso quello urbano, affinché possano essere ritrovati, letti da altri ed eventualmente anche commentati per farli proseguire nel proprio viaggio. I lettori hanno la possibilità di prendere i libri dalle cassette collocate all’esterno della sala lettura e di lasciarne degli altri al fine di creare una catena culturale.

La biblioteca Baden Powel

«Siamo partiti dal fatto che alla biblioteca comunale Baden Powel alcune pubblicazioni vengono sostituite con altre a rotazione e mandate poi al macero - informa l’assessore alla Cultura, Barbara Mori -. Proprio per evitare questo, abbiamo deciso di mettere i libri a disposizione della collettività, gratuitamente. Nella sala lettura “In centro”, situata in piazza Roma, ci sono anche apposite cassette da cui i volumi possono essere prelevati e letti. In questo spazio, poi, afferiscono anche altre pubblicazioni date in donazione di privati cittadini».