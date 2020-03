Leone torna a muoversi da solo con un carrellino dei veterinari dopo quella brutale aggressione

JESI - Leone c’è riuscito. In un momento difficile per tutti, questo volpino italiano di 4 anni azzannato lo scorso novembre in piazza della Repubblica a Jesi da un Rhodesian Ridgeback, ha dato un segnale di coraggio e speranza: era rimasto paralizzato nelle zampine posteriori. Oggi, dopo tanti mesi, è tornato a muoversi in semi autonomia, grazie a un carrellino che spinge con le zampette anteriori. Un ausilio che gli avevano messo i medici veterinari della clinica di Tolentino ma che a gennaio il piccolino non riusciva a utilizzare. Dopo tanto esercizio e voglia di tornare a scorrazzare per i giardini come faceva prima della brutale aggressione, oggi Leone è riuscito a muoversi di nuovo da solo. Non senza difficoltà, ma ci sta riuscendo. La bella notizia arriva proprio dalla padrona, Laura Mencarelli, che ha postato sul suo profilo Facebook un video con il volpino che finalmente “corre” in giardino con quelle due ruote che lo aiutano al posto delle zampette. Il video ha avuto una pioggia di commenti e like, perché la cittadinanza è rimasta colpita e commossa dalla storia di questo cagnolino, vittima di una violenza brutale da parte di un cane di grossa taglia che si aggirava libero senza guinzaglio ne museruola per il centro di Jesi, tra i banchi del mercato del sabato. Il fatto che la padrona sia scappata dopo che il suo Rhodesian aveva quasi sbranato il volpino, dileguandosi e senza un cenno di pentimento, scuse e partecipazione neanche i mesi successivi, ha indignato ancora di più. Ma il rispetto per gli altri è un capitolo a parte. Oggi è il gran giorno di Leone. © RIPRODUZIONE RISERVATA