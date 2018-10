Lei violentata, sequestrata la figlioletta. Maxi condanna ai due aguzzini: 14 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Rischiavano una maxi condanna e alla fine l’hanno avuta: 14 anni e 10 mesi di reclusione per i due fratelli romeni accusati dalla procura di aver avviato alla prostituzione una loro connazionale, di averla violentata e sequestrato per circa un mese la figlioletta della donna con lo scopo di ottenere due mila euro. La sentenza per entrambi, di 23 e 31 anni, è stata decisa ieri mattina dai giudici della Corte d’Assise. Il pm Daniele Paci aveva chiesto per tutti e due gli imputati una pena di 19 anni.