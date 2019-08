Legnaia in fiamme coinvolti anche alcuni mezzi meccanici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle 15:45 circa a San Biagio di Osimo per l'incendio di una legnaia presso un'azienda agricola. Coinvolti in maniera marginale anche alcuni mezzi meccanici. Sul posto due mezzi che hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio. non si segnalano persone coinvolte.