«Le mamme sceglieranno l’Umbria. Sanità più costosa senza la sala parto»

FABRIANO - «Chiusura sala parto di Fabriano, una scelta solo politica e a rimetterci sarà la Regione Marche: le gestanti andranno a partorire all’ospedale di Gubbio e non a Jesi». Lo sostiene l’ex primario del pronto soccorso di Fabriano, Elio Palego, da alcuni anni in pensione. «L’accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, identifica in un Ospedale con almeno mille parti una struttura adeguata a garantire un standard di qualità e sicurezza a mamma e bambino. Ma questo criterio - dichiara - che ha certo rilevanza per certi tipi di prestazioni specialistiche, che richiedono una costosa dotazione strumentale e soprattutto operatori che eseguano ripetutamente certe procedure, interventi diagnostici e terapeutici, , nel caso di Ostetricia perde un po’ della sua validità, oltretutto impattando con una realtà così frammentata come le Marche, con problemi di viabilità e zone montane». Diversi i motivi per sostenere l’importanza del reparto di Fabriano.