Le famiglie dormono Irrompono i banditi e rubano soldi e oro

ANCONA - Ladri acrobati scatenati a Collemarino. L’altra notte hanno ripulito due appartamenti in via Tamburini. I proprietari dormivano, ma loro non si sono fatti problemi: in stile Uomo Ragno, si sono arrampicati sulla facciata dei due palazzi attigui, sfruttando i mattoni forati e i tubi del gas, hanno fatto un buco alla finestra con un trapano avvitatore e sono entrati. Sono stati super silenziosi. E infatti, nessuno si è accorto di niente, se non al risveglio, che è stato amarissimo per due famiglie. Sono spariti portafogli, soldi ed effetti personali.