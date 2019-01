Le buche della burocrazia Appalto fermo da 4 mesi E i disagi si moltiplicano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - L’impasse racconta una storia tutta italiana di come (non) funziona il sistema degli appalti pubblici. Di come la burocrazia dei cavilli sia capace di tenere ferma per mesi un’opera pubblica già finanziata e appaltata da un’amministrazione locale: 233 giorni dopo l’aggiudicazione provvisoria, avvenuta il 6 giugno, e 130 dopo quella definitiva (17 settembre) ancora non si riesce a sapere chi dovrà occuparsi dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto della Flaminia nel tratto fra il bypass della Palombella e piazza Rosselli, davanti alla stazione.