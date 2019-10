Le borse di studio per ricordare Sara e il gesto d’amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Consegnata la borsa di studio per ricordare Sara Menichelli e la storia di una ragazza innamorata della vita morta a soli 22 anni a seguito di un tragico schianto lungo l’A14 nel luglio del 2016. A raccogliere la “sfida” tanti ragazzi delle scuole superiori fabrianesi, che hanno partecipato con dei video dopo gli incontri che l’Aido ed i genitori di Sara avevano organizzato con gli studenti durante l’anno scolastico 2018/19. Vincitrice della borsa di studio (mille euro) Anna Ciarlantini del classico Stelluti, seconda Ginevra Faggi dello Stelluti e terza Gaia Ruggeri del Morea. Prima della premiazione un dialogo sulla donazione degli organi ed un video per ricordare Sara. Poi le voci dei genitori Giancarlo e Rita, testimoni incrollabili nonostante la tragedia: «La sua forza non è andata perduta, ora si trova in altre persone attraverso un grande gesto d’amore che è la donazione degli organi. Abbiamo confidato nella fede, e siamo convinti che Sara è con noi anche adesso». Una storia che parte da una tragedia, ma che nel suo scorrere ha permesso di lasciare un segno di speranza terrena con un dono per regalare nuova speranza ad altri 8 malati. E poi il regalo degli infioratori di Porta Cervara all’interno della chiesa della Misericordia, una infiorata per Sara realizzata nei giorni del Palio e che rimarrà nella chiesa fino a primavera.