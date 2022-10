ANCONA - Lavori in via XXIX Settembre all’ultimo miglio. Ma è ancora impossibile definire una data precisa per la fine del cantiere. «La ditta appaltatrice va a rilento» afferma l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini. Ma gli uffici comunali tengono il fiato sul collo dell’impresa. Lungo via della Loggia, invece, a scatenare le polemiche di residenti e operatori è l’imbuto che va a crearsi nel tratto compreso tra la Loggia dei Mercanti e piazza della Repubblica.

Lì il Comune ha già piazzato i semafori regolatori che entreranno in funzione nel momento in cui si attiverà il senso unico di marcia. Ma anche qui i tempi restano un’incognita. Prima l’incontro con residenti e commercianti del posto» frena l’assessore Stefano Foresi.



L’agenda



Il cronoprogramma del restyling in via XXIX Settembre è saltato ormai da tempo. L’ultima previsione per la fine lavori dava la consegna del cantiere entro fine anno. Ma pare che sia ormai quasi impossibile dare un termine preciso. E pensare che manca davvero poco alla conclusione: giusto la sistemazione della pavimentazione attorno a Porta Pia.

«Purtroppo la responsabilità dei ritardi è in capo all’impresa che esegue i lavori - specifica Manarini - gli uffici stanno seguendo l’attività del cantiere giorno per giorno e abbiamo avanzato già numerosi solleciti». E una volta terminato l’intervento, il Comune ne ha già messo in coda un altro con un’integrazione di risorse economiche pari a 520 mila euro.



L’intervento



«Si tratta del rifacimento della pavimentazione che va da Largo Traiano a Porta Pia, e da Porta Pia fino al porto compresa la nuova balaustra», spiega Manarini, che assicura: «Provvederemo ad una cantierizzazione che crei minor disagio possibile». E intanto l’assessore getta uno sguardo al risultato finale: «Avremo una zona della città completamente riqualificata e di estrema gradevolezza nel percorrerla a piedi - sottolinea -. Contando il rifacimento di piazza del Crocifisso avremo tre interventi che fanno sistema tra loro e che derivano da scelte urbanistiche che partono dal Piano Strategico».

Dovranno portare pazienza anche i residenti di via della Loggia prima di vedere attuato il progetto di cambio della viabilità. Infatti il Comune ha deciso di istituire il senso unico di marcia per chi imbocca la via in direzione Duomo. Dalla parte opposta potranno transitare solo i taxi, i camion e i bus.



Lo starter



Ma con l’attivazione dei semafori intelligenti tramite il segnale lanciato dalla telecamera starter. Le auto che dal Duomo scenderanno verso il centro dovranno passare per via Pizzecolli. «Un’innovazione importante - afferma l’assessore alla manutenzione, Stefano Foresi -, ma prima di annunciare la data precisa di attivazione del servizio dobbiamo incontrare i residenti e i commercianti. Servirà un periodo congruo per fare una campagna di comunicazione che informi tutta la città».

Il cantiere di via XXIX Setembre e la viabilità di via della Loggia sono due nodi da sciogliere per l’amministrazione comunale, che richiedono ancora tempo. Questioni con ricadute sul traffico e la vibibilità della zona, per questo il Comune cerca di coinvolgere operatori e residenti.