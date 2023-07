Lauree in piazza ad Ancona, il lancio delle corone d'alloro (regalate dalla comunità di don Aldo) dopo il discorso del rettore Gregori. Il video

ANCONA - Il tradizionale e coreografico lancio della corona d'alloro è arrivato dopo il discorso del rettore Univpm, Gian Luca Gregori, per le lauree in Agraria, Medicina e Scienze in piazza Roma ad Ancona. Domani si replica con con le lauree in Economia e Ingegneria. Una doppia cerimonia di consegna delle Lauree in plazza, per le studentesse e gli studenti dell'Università Politecnica delle Marche.

Le "Lauree in piazza" sono un momento atteso anche dalla cittadinanza e che ha l'obiettivo di avvicinare l'Università al territorio. Oggi giovedì 27 luglio 2023 la cerimonia ha visto la partecipazione di 106 laureate e laureati in Agraria, Medicina e Scienze. Domani, venerdì 28 luglio 2023, sarà la volta dei 185 laureate e laureati in Economia e Ingegneria. Alle 18 la cerimonia ha avuto inizio con il benvenuto del rettore e i saluti istituzionali per poi dare il via alla consegna delle pergamene e alla proclamazione dei laureati e laureate.

Le corone d'alloro, distribuite gratuitamente prima della cerimonia, sono frutto del lavoro delle ospiti, vittime di tratta, della Comunità Papa Giovanni XXIII, di Don Aldo Buonaiuto, in collaborazione con gli studenti e le studentesse dell'Univpm e l'Azienda Agraria, Didattico- Sperimentale dell'Ateneo.

«L'Università forma le persone, non trasmette solo competenze e valori»

«Alle nostre laureate e ai nostri laureati l'augurio di proseguire con entusiasmo il proprio percorso di vita - ha affermato il rettore professor Gian Luca Gregori - consapevoli delle competenze acquisite all'Università Politecnica delle Marche. Nel nostro Ateneo le studentesse e gli studenti possono trovare ascolto e supporto, qui trovano spazio il merito, l'impegno e la serietà negli studi. Il compito dell'Università - continua il Rettore - non è solo quello di trasmettere competenze e valori, ma soprattutto di formare persone. Va in questa direzione la volontà di confermare anche quest'anno nuove borse di studio per le matricole, di dare risposte a casi di disagio personale e economico, grazie all'apposito Fondo intitolato a "Carlo Urbani", e rafforzare il servizio di soste psicologico, per accompagnare tutta la componente studentesca durante il percorso universitario»