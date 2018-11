Lascia una sedia alla fermata del bus: dopo due giorni gliela portano via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prende delle sedie che aveva in casa, le personalizza con un pennarello di colore nero e le porta nei pressi della fermata dell’autobus in via Flaminia zona Palombina non distante dall’ufficio postale. Protagonista della vicenda un residente della zona forse stanco di attendere in piedi il mezzo della Conerobus proveniente da Ancona e diretto verso Falconara. Sta di fatto che questa persona dopo aver personalizzato un paio di sedie in legno ha trovato il modo di posizionarle nei pressi della fermata dell’autobus convinto di aver fatto un favore all’intera comunità e invece a distanza di due giorni le sedie in legno prelevate dall’abitazione sono sparite dalla circolazione.