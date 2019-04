Lascia la macchina nella via stretta: il pullman di linea non può passare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Succede anche di questo. Circolazione bloccata, questo pomeriggio alle 14, per circa mezz’ora, in via Cialdini, a due passi dal centro storico di Fabriano. Il pullman di linea, infatti, non poteva proseguire la sua corsa verso Piazza Garibaldi per colpa di un automobilista che aveva parcheggiato la sua macchina lungo la via stretta all’ombra della collegiata di San Nicolò. Sul posto una pattuglia del commissariato di Fabriano e il carroattrezzi per la rimozione del mezzo che ha bloccato la viabilità per 30 minuti.