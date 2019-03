Lanterna Azzurra pioggia di denunce: anche i superstiti chiedono giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CORINALDO - Piovono denunce anche dai sopravvissuti della Lanterna Azzurra, decine di querele presentate dai genitori di ragazzi che lamentano di aver subito danni fisici o traumi psicologici da quella tremenda disavventura, ma non figurano ancora nell’elenco delle parti offese negli atti dei procedimenti penali avviati dalla Procura ordinaria e da quella dei minori. Per motivi legati alla procedibilità d’ufficio dei reati, finora i pm avevano indicato come parti lese delle presunte condotte illecite - oltre agli eredi delle sei povere vittime - solo i feriti che, a quanto risulta dalle prognosi ospedaliere, hanno corso un pericolo di vita. Per tutti gli altri, un’ottantina circa di ragazzi usciti malconci dalla calca ma anche tanti altri che hanno riportato solo choc ma non conseguenze fisiche, scadeva proprio ieri il termine di 90 giorni utile per presentare una querela.