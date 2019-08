Le brioche in un tavolo esterno del bar: il ladro goloso le vede e le porta via Ladro goloso entra nel bar e fa il pieno di brioche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladro goloso ieri mattina, si è preso le brioche appena scaricate in un bar di via Raffaello Sanzio, alle porte del centro storico. È stato il gestore ieri mattina alle 5 a chiamare la polizia per segnalare il furto. Il fornitore aveva appena scaricato le scatole contenenti le paste su un tavolino esterno al bar. Il gestore gli aveva detto di fare così ma appena uscito per prenderle non c’erano più. Qualcuno aveva fatto prima di lui. Evidentemente il ladro goloso deve aver notato che tutte le mattina la consegna avviene in questo modo e ieri ha approfittato di un attimo di assenza del gestore, che si trovava all’interno del bar, per entrare in azione.Il fornitore nel frattempo era ripartito per ultimare le consegne. A quel punto non è rimasto altro da fare che chiamare la polizia ma ormai del ladro scappato con le scatole, al cui interno c’erano centinaia di brioche, non c’era più alcuna traccia. Non è la prima volta che accade. Era già successo lo scorso anno in un bar del lungomare Alighieri con la stessa modalità. Il fornitore aveva lasciato tutto sopra un tavolino esterno ma il titolare aveva fatto tardi così le paste erano rimaste incustodite.