Ladri senza cuore, cimiteri depredati: spariti anche i lumini e i peluche

JESI - Ci sono ladri e persone neanche qualificabili in tal senso. Parliamo di quei predatori di tombe che nelle ultime settimane stanno mettendo a segno colpi al cimitero comunale di Jesi. Non è neppure la prima volta che accade, periodicamente si registrano ammanchi di vario tipo. Prima i soliti ignoti puntavano direttamente alle grondaie e ai discendenti in rame o ai vasi nella parte più antica del cimitero. Adesso invece sparisce di tutto dagli oggetti, ai fiori, ma anche vasi e ceri votivi.