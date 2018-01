Ladri scatenati nelle zone industriali: rubano un’auto e falliscono due colpi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Notte da incubo per le aziende osimane, con un furto a Padiglione e due a Osimo Stazione. È successo tra domenica sera e lunedì mattina, con i due raid che potrebbero anche non essere collegati. Il primo in effetti, in via Tigli a Padiglione, si è registrato alle 21,30, gli altri due invece verso le 3 di notte: un arco temporale troppo esteso per far pensare alla stessa banda.E poi nel primo caso, a Padiglione, i ladri si sono dimostrati esperti nelle loro modalità, mentre per quelli di Osimo Stazione il bottino è stato pari quasi a zero e al suono dell’allarme sono scappati via, facendo pensare a pendolari del furto improvvisati. A finire nel mirino domenica sera in via Tigli, nella zona industriale di Padiglione in direzione Casenuove, è stata l’autofficina Giacchetta, una rivendita di auto multi marche nella quale i ladri sono riusciti ad entrare portando via una Ford Mondeo usata di proprietà di un cliente intenzionato a venderla. Il titolare, Marco Giacchetta, si è accorto in diretta del furto, perché il sistema di sorveglianza è collegato ad una applicazione del suo cellulare. «Per fortuna avevo il cellulare con me quando è arrivata la segnalazione dell’allarme e siamo riusciti a vedere in diretta tre persone all’interno del piazzale della nostra rivendita di auto –ha raccontato ieri l’imprenditore osimano-. A quel punto siamo andati subito sul posto chiamando i carabinieri». E quando Giacchetta è arrivato in via Tigli ha visto i ladri a poche decine di metri che si stravano dileguando con la Ford Mondeo del suo cliente.«Per poco non me li sono trovati di fronte, forse sono fuggiti quando si sono accorti che stavamo arrivando» ha raccontato ieri sconsolato il titolare della ditta. Riguardando i filmati della videosorveglianza emerge che i ladri erano tre, tutti a volto coperto, alti e di corporatura importante. Sono riusciti a scavalcare la recinzione e poi una volta all’interno del piazzale hanno messo in moto il carro attrezzi. Con questo hanno sfondato la cancellata per aprirsi il varco e poter fuggire con le auto. «Ne avevano preparate tre da rubare, oltre alla Ford Mondeo –rivela Giacchetta- una Nissan Qashqai e un Crysler c300, quelle più usate e con le chiavi sul cruscotto, ma poi sono riusciti a prendere solo la Ford»: evidentemente il suo arrivo repentino, grazie alla app del cellulare collegato con le spy-cam, ha fatto correre via i malviventi.