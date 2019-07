Ladri scatenati rubano la bici alla nipote del sindaco L'appello sui social

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri di biciclette sempre operativi in città. Tra le vittime degli ultimi giorni anche la nipote del sindaco Mangialardi. È stato il fratello del primo cittadino venerdì mattina a lanciare un appello su Facebook per ritrovarla. «Se qualcuno dovesse notare una bicicletta rosa da bambina – ha scritto -: rubata a mia figlia». Giovedì sera si era verificato un altro furto in un garage di una bici e poi ieri mattina un episodio strano. Un ragazzo a tutta velocità ha raggiunto via Manni davanti al Foro Annonario in sella ad una mountain bike. Poi è sceso, l’ha abbandonata a terra, dandosi alla fuga.Dopo aver avvisato le forze dell’ordine e la polizia locale, che stanno accertando se si sia trattato di una bicicletta rubata, la testimone ha condiviso l’immagine del mezzo abbandonato in un parcheggio sul gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia” per velocizzare le ricerche del proprietario. Magari vedendo la fotografia potrà riconoscerla e andare quindi a recuperarla. Potrebbe anche trattarsi del diffuso furto d’uso che è molto in voga soprattutto in estate. L’impressione avuta dai presenti è stata come se il ragazzo stesse scappando da qualcuno e, arrivato in via Manni, si fosse liberato della bicicletta per proseguire correndo. Un mistero che solo gli accertamenti in corso potranno svelare.