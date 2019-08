Ladri in un palazzo del centro: razzia di abiti e anche di profumi griffati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Colpo in pieno giorno in un palazzo del centro storico, dove i ladri hanno aperto anche la cassaforte. Sono fuggiti con vestiti e scarpe di marca, una borsa di Prada, alcuni profumi di Chanel, un tablet e delle creme. Il furto è avvenuto nel palazzo di piazza Doria, al civico 8, all’angolo di Corso 2 Giugno. La proprietaria, Alessia Francesconi, lavora come commessa nella profumeria Camelia al piano terra. Mentre lei lavorava qualcuno è riuscito ad introdursi in casa.