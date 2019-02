Ladri in giardino messi in fuga dai padroni di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Dopo San Biagio e Aspio è toccato a San Paterniano. I ladri continuano a imperversare nella zona periferica di Osimo, soprattutto nelle frazioni a nord e nord est rispetto al capoluogo. Sabato sera ignoti hanno tentato di fare irruzione in una abitazione in zona San Paterniano ma per fortuna dentro c’erano i padroni di casa che si sono resi conto subito del rischio. «Abbiamo visto entrare una persona in giardino e siamo riusciti a farla scappare prima che si avvicinasse urlandogli contro» ha raccontato ieri la titolare dell’abitazione, che ha poi lanciato l’allarme sui social.Non è stata presentata denuncia ma solo una segnalazione telefonica ai carabinieri visto il colpo andato a vuoto, con i ladri costretti a scappare via senza provare altre irruzioni nella piccola frazione osimana. La settimana scorsa l’allarme furti si era diffuso invece tra San Biagio e Aspio. Qui in una sola notte tre Citroen sono state rubate, sia da un garage che dalla strada lungo la quale era stata lasciata in sosta una C3 bianca.Una banda, quella delle Citroen, che non è nuova a colpi simili: a San Benedetto ad esempio ci sono stati diversi arresti l’autunno scorso per quasi 60 furti di auto, tra le quali molte Citroen. A San Biagio invece sono stati due i tentativi di furto in abitazioni di via Parini, più altri due furti invece andati a segno in casolari di via Colle San Biagio e sempre in via Parini, nel centro abitato della frazione. La paura tra i residenti è cresciuta al punto che il consiglio di quartiere di San Biagio Aspio e Santo Stefano ha inserito nell’assemblea convocata già per il 13 febbraio un nuovo punto all’ordine del gioco per trattare proprio di sicurezza.In centro storico invece il problema segnalato nelle ultime ore non è tanto legato ai furti, quanto ai vandali e alla inciviltà di giovani balordi. Una residente ha pubblicato su Facebook la foto della sua auto lasciata in sosta in piazza Dante trovata poi rigata lungo la fiancata.