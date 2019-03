Ladri in fuga, famiglia salvata dal sistema d’allarme Cresce la paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA - Nuovo colpo alla Car&Service di Casine di Ostra dove i ladri hanno rotto il lucchetto del cancello e sono scappati con una Hyundai coupé parcheggiata nel piazzale. La macchina è stata trovata ieri mattina con il parabrezza sfondato a Montemarciano. Alcuni passanti hanno notato il veicolo abbandonato ed hanno chiamato i carabinieri. Tramite la targa, i militari hanno rintracciato la proprietaria. La donna in un primo momento ha creduto si fossero sbagliati. Aveva infatti lasciato l’auto in riparazione nell’officina di Casine di Ostra.Invece era proprio la sua. Avvisato il titolare dell’attività, sono andati a vedere ed in effetti, per la seconda volta in poco più di un mese, i ladri sono di nuovo entrati rubando una macchina. Si sono limitati però al piazzale senza accedere all’officina. A fine gennaio i ladri avevano rubato alcune gomme, soldi del fondo cassa e anche un’auto. Il titolare sui social ha pubblicato ieri le foto degli attrezzi utilizzati dai ladri e lasciati sul posto con uno sfogo «Ancora. Non se ne può più».A Senigallia invece una famiglia è stata salvata dai ladri dal sistema d’allarme in via Annibal Caro alle porte del centro storico. «Verso 23.44 ha iniziato a suonare il nostro allarme di casa e ci siamo svegliati – racconta il proprietario dell’abitazione in via Annibal Caro presa di mira sabato sera - sono andato subito a controllare fuori ma non c’era nessuno. Questa mattina (ieri ndr) sono andato a controllare meglio la persiana da cui era scattato l’allarme ed ho visto dei segni. Avevano tentato di aprirla ma, appena si è attivata la sirena, sono scappati».Sono stati svegliati quindi di soprassalto ma è stato un bene. Se non avessero avuto il sistema antintrusione, i ladri sarebbero entrati mentre stavano dormendo, con il rischio di ritrovarseli faccia a faccia. La scorsa settimana invece due furti sono andati a segno a Ripe di Trecastelli.