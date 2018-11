Ladri in casa, i residenti riescono a metterli in fuga Ma cresce la paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri a Montignano in via Villanova, entrano in due case ma vengono messi in fuga dai residenti e dal tempestivo intervento dei carabinieri. È accaduto intorno alle 19.30. In un’abitazione sono entrati rompendo una finestra. I proprietari hanno sentito il rumore, sono accorsi a vedere e hanno acceso tutte le luci. I banditi sono scappati a mani vuote. Se li sono trovati in casa ma sono scappati di corsa appena sorpresi. In una villetta sempre in via Villanova è stata una residente a notarli.Ha urlato e si sono dileguati. «Una vicina, che abita di fronte alla villetta dove sono entrati i ladri, mi ha chiamato perché io abito attaccata a loro – racconta una residente –, mi sono affacciata e ho visto che sono usciti dall’abitazione e si sono diretti verso i campi correndo. Mi aveva chiamato per mettermi in guardia ma da me non sono venuti, li ho visti correre verso i campi». I proprietari non erano in casa e sono tornati, chiamati dai vicini che hanno fatto un’ottima attività di vigilanza.La famiglia si è riservata di controllare bene se mancava qualcosa prima di sporgere denuncia. In molti hanno chiamato i carabinieri e la polizia. Segnalazioni anche da Marzocca dove sono stati visti strani movimenti e dove nei giorni scorsi erano state rubate due macchine, entrambe Skoda, in viale della Resistenza e in via Sant’Alfonso Maria de Liguori. Per i residenti di Montignano è stata una notte in bianco.Denunce di furti consumati però ieri non sarebbero state sporte, stando a quanto riferiscono carabinieri e polizia. Il raid di domenica sera a Montignano si unisce alla lunga scia di furti o tentativi che ha toccato varie zone, da ultimo anche Sant’Angelo, Roncitelli e il quartiere del Vivere Verde, prima ancora Scapezzano, Cesano e anche Corinaldo.