SENIGALLIA - Ladri messi in fuga a Marzocca dal proprietario di casa, che ha subito chiamato la polizia. Nei giorni scorsi un furto era andato a buon fine in via Garibaldi, la strada che collega Marzocca a Montignano. In vista del Natale, gli agenti del Commissariato hanno intensificato i servizi diretti a prevenire episodi di furti all’interno delle abitazioni per i quali, nei giorni passati, hanno ricevuto alcune segnalazioni.

Nella serata di giovedì i poliziotti, su richiesta di un cittadino, sono intervenuti a Marzocca. Rientrando in casa aveva notato due persone che, a piedi, fuggivano dal retro facendo perdere le proprie tracce. I poliziotti hanno fatto un sopralluogo raccogliendo delle testimonianze. A Senigallia invece hanno arrestato, per una sentenza diventata definitiva, un uomo, resosi responsabile di molteplici reati contro il patrimonio e la persona, denunciato anche nei giorni scorsi per resistenza a pubblico ufficiale. Giovedì sera gli agenti nei pressi della stazione ferroviaria hanno denunciato una 40enne residente nel pesarese, destinataria del divieto di ritorno nel Comune di Senigallia per tre anni mentre a Marzocca hanno segnalato un 20enne trovato con un dell’hashish.



Controlli intensificati anche dai carabinieri che ieri mattina hanno arrestato un 21enne di Marzocca, condannato con sentenza definitiva per vari reati commessi quando era minorenne, nel 2018, a Senigallia, tutti attinenti agli stupefacenti. E’ stato accompagnato nel carcere minorile di Bari, come deciso dal giudice, essendo minorenne quando aveva commesso i reati, Dovrà scontare 4 anni e 2 mesi. Giovedì sera, inoltre, i militari hanno arrestato un 45enne campano residente a Montemarciano, colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Napoli. Nel 2014 aveva commesso una rapina in banca a Misano Adriatico, dove aveva rubato i soldi minacciando il personale con un taglierino. Dovrà scontare la pena residua di 2 anni e 9 mesi.