Ladri di bici irriducibili ora nel mirino â€‹anche i monopattini elettrici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È finita l’estate ma non termina mai la stagione dei ladri di biciclette. Il fenomeno, stando agli appelli che le vittime continuano a lanciare sui social, sperando di ritrovarle, non accenna a diminuire. L’ultimo appello ieri affidato alla pagina Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia e paesi limitrofi”. Vittima una donna che aveva solo quel mezzo a disposizione per sé e per il figlio. «Lunedì di fianco al Tigotà di Senigallia mi è stata rubata una bicicletta nera da uomo – ha scritto -. Si tratta di un vecchio modello classico con freni a bacchetta. Ha il cavalletto spezzato, chiunque ne sappia qualcosa è pregato di segnalarlo. Attualmente era l’unico mezzo di locomozione di cui disponiamo io e mio figlio».