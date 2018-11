Ladri con l’ascia al Castellano I residenti organizzano ronde Otto colpi in dieci giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non solo via Panoramica. Anche la zona di via del Castellano è sotto assedio. Dopo la raffica di furti nel quartiere “in”, dove sono spariti gioielli e perfino lingotti d’oro, i malviventi hanno preso di mira alcune villette sulla strada fra Tavernelle a Montacuto: almeno 8 colpi in 10 giorni. Sono rom o moldavi, giovani e scattanti, secondo la polizia. Imprendibili e sfacciati: hanno tagliato per la seconda volta la recinzione di un residente e stracciato il cartello che la figlia aveva appeso per tenerli lontani. Armati di ascia, sono entrati perfino a casa di un carabiniere: l’allarme li ha messi in fuga. E mercoledì sera è scattato un inseguimento a piedi nei campi, da parte dei poliziotti, chiamati da una donna che aveva visto delle sagome nel buio. È rimasta tutto il tempo al telefono a dare indicazioni: le ricerche, purtroppo, si sono rivelate inutili.