Ladri scatenati sulle auto in sosta, i turisti se ne vanno con solo il costume

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SIROLO - Prendono su tutto: occhiali da sole, valigie, perfino scarpini da calcio, rubati a un baby calciatore. Spaccano i vetri, manomettono le serrature e poi arraffano qualunque cosa, anche quelle di poco valore. Topi d’auto in azione a Sirolo.Nel mirino, bagnanti e vacanzieri, derubati mentre si trovavano al mare. L’ultima ondata di furti è avvenuta la scorsa settimana in via San Francesco, all’interno del parcheggio sterrato di cui la gente si serve per scendere in spiaggia senza dover pagare la sosta.