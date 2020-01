Ladri ancora in azione tra Osimo e Filottrano su una Polo blu rubata

Da Filottrano a Passatempo torna l’incubo dei furti. Serata da paura, quella di giovedì, peri residenti di zone periferiche finite nel mirino dei ladri. I ladri avrebbero tentato di entrare all’interno di un appartamento in via San Giobbe nei pressi del campo sportivo di Filottrano. Dopo aver forzato una finestra. sono scappati forse a causa di un improvviso rumore. Colpi tentati anche in via Goggetta e nella vicina in via dell’Industria sempre a Filottrano. I residenti hanno notato arrivare sul posto diverse pattuglie dei Carabinieri che hanno setacciato le vie limitrofe nel tentativo di sbarrare la strada ai ladri in fuga. Nel mirino anche una ditta di abbigliamento che si trova a Santa Maria Nuova. In questo caso i ladri avrebbero preso di mira il magazzino nonostante la presenza di alcuni operai. Attimi di paura attorno alle 21 in una via che si trova nei pressi del campo sportivo di Passatempo dove due persone (secondo la descrizione di un testimone sarebbero di origini nord africane) hanno provato ad entrare nell’appartamento, quando i proprietari erano in casa. Forse un rumore ha aver fatto cambiare idea ai ladri che hanno preferito allontanarsi. La fuga è stata notata da una ragazza che ha chiamato subito la polizia fornendo targa, colore e modello dell’auto, una Volkswagen Polo blu rubata in provincia di Milano il 30 luglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA