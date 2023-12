SENIGALLIA Va a fare la spesa e quando torna la porta non si apre. I ladri l’avevano chiusa dall’interno, dopo aver messo a soqquadro la casa. E’ accaduto sabato pomeriggio in via delle Ginestre, nel quartiere residenziale delle Saline. La proprietaria era uscita verso le 18 per raggiungere la Coop di via dei Gerani, poco distante da casa sua. Al ritorno, non riuscendo ad entrare nell’appartamento al primo piano, ha chiamato i vigili del fuoco. Sono stati loro, una volta all’interno, a notare tutto il caos nell’appartamento, comprendendo cosa fosse accaduto.



La ricostruzione



I ladri erano entrati dal balcone e, dopo aver rotto una finestra, si erano introdotti in casa. Forse avevano notato la donna dirigersi al supermercato e, temendo di non aver tempo a sufficienza, hanno inserito il chiavistello per evitare di essere colti sul fatto. Dentro hanno rubato dei monili, ma non in oro. Dopo le ripetute razzie hanno trovato poche cose. E’ infatti la quarta volta in cinque anni che la proprietaria di quell’appartamento subisce un furto, sempre nel mese di dicembre. Quasi una tassa da pagare ogni anno. Solo il Covid aveva fermato i ladri. Il furto, quindi, non è stato ingente perché i monili rubati non erano di grande valore economico. In un portagioielli aveva scritto “ricordi” ma si trattava solo di bigiotteria. Non ne poteva più delle altre volte e immaginava sarebbero tornati.

Il racconto

«E’ disperata – racconta un conoscente della vittima – quattro furti in cinque anni, sempre a dicembre, sono tanti. Non ne può più». Più che lo scarso bottino, ancora da quantificare quando farà denuncia ai carabinieri, il problema riguarda la paura costante dei ladri e il danno di circa 3mila euro alla finestra. In un primo momento ha temuto anche che il gatto fosse scappato per il trambusto ma per fortuna dopo qualche ora è stato ritrovato. Dell’accaduto è stato informato il gruppo Facebook “Furti e segnalazioni Senigallia” su richiesta della proprietaria dell’appartamento. Ogni volta che si avvicina il mese di dicembre teme la solita visita sgradevole dei ladri.