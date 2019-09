La vacanza a Ibiza finisce in tragedia Tragico tuffo: Luca muore a 20 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - La notizia è arrivata e ha sconvolto non solo la città ma l'intero comprensorio. È finita in tragedia la vacanza da sogno ad Ibiza che da tempo attendeva. Un bagno in mare domenica pomeriggio è stato fatale a Luca Pezzolesi, ragazzo di 20 anni, residente a San Biagio. Era partito giovedì per l’isola delle Baleari con un amico, anche lui osimano. I due giovani sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia, ma sul volo da Ibiza partirà solo Andrea. Per Luca il destino ha previsto la sorte peggiore: annegato da solo in mare e ritrovato dopo circa venti ore.