La vacanza a Ibiza che sognava da tempo finisce in tragedia: Luca muore a 20 anni

OSIMO - È finita in tragedia la vacanza da sogno tanto attesa ad Ibiza. Un bagno in mare domenica pomeriggio è stato fatale a Luca Pezzolesi, 20 anni, residente a San Biagio. Era partito giovedì per l’isola delle Baleari con l’amico Andrea Giovagnoli, 25 anni, anche lui osimano. I due giovani sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia, ma sul volo da Ibiza partirà solo Andrea. Per Luca il destino ha previsto la sorte peggiore: annegato da solo in mare e ritrovato circa 20 ore dopo.