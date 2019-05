La super commessa va in pensione: Eleonora 42 anni di onorato servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È andata in pensione, dopo 42 anni di lavoro, una delle commesse più conosciute di Senigallia. Eleonora Carnevaletti per tanti anni ha servito i clienti de LaSinger, la storica merceria lungo Corso 2 Giugno. Un volto il suo che tutti conoscono in città perché chi, almeno una volta, non ha avuto bisogno di fare un acquisto in merceria. Disponibile, garbata e molto paziente con i clienti, è sempre riuscita a trovare soluzioni per i loro problemi. La sua assenza si farà sentire, sia per i clienti che per il resto dello staff, mentre lei potrà riposarsi dopo tanti anni di lavoro.