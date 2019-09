La spiaggia di velluto è da gustare: turisti in fila per Uliassi superstar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA Lista d’attesa per mangiare da Uliassi che, con la terza stella, ha portato clienti ai colleghi e turisti in città. Pur essendo stata assegnata ad un singolo chef, la terza stella ha avuto ricadute su tutto il comparto, portando lavoro e popolarità in riviera. I turisti del gusto cercano le tre stelle Michelin per poi proseguire l’esperienza culinaria in altri ristoranti.«Sono contento del maggiore interesse suscitato verso la mia città e il settore della ristorazione – spiega Mauro Uliassi –, la terza stella accresce la popolarità di tutto il contesto. Richiama gente. Anche per noi c’è stata una maggiore attenzione anche se devo dire che abbiamo sempre lavorato molto anche prima. Ci sono turisti che viaggiano nelle città dove si trovano i ristoranti a 3 stelle – aggiunge - e vengono da tutto il mondo. Li riconosci perché si muovono con le auto prese a noleggio. Vengono dall’America, dall’Asia e da tutta Europa». I clienti di Uliassi soggiornano soprattutto alla Terrazza Marconi e all’Hotel Raffaello, che possono raggiungere anche a piedi, oltre a rappresentare il top dell’hotellerie.