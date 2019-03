La sirena e il capitano, vicini per sempre Oggi l'ultimo saluto a Elisa e Gianluca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CASTELFIDARDO - C’è chi ha definito lei una sirena, lui capitano per sempre. Entrambi capaci di «far riunire un paese intero». In centinaia ieri hanno raggiunto la casa del commiato Alba Nova per salutare Elisa Del Vicario, 40 anni, e Gianluca Carotti 47, morti nell’incidente di sabato scorso lungo la statale a Porto Recanati. Molti hanno lasciato un messaggio nel libro dei ricordi. Tanti i ringraziamenti per i sorrisi che i due fidanzati hanno regalato, come quelli scritti ieri dai ragazzini diversamente abili che partecipavano alle attività del gruppo Raul Follereau di Castelfidardo, di cui Elisa era segretaria e Gianluca volontario da quando, tre anni fa circa, si erano fidanzati.