La signora degli occhiali va in pensione: Carla Billet chiude dopo 40 anni di attività

SENIGALLIA - La signora degli occhiali va in pensione e chiude Novottica ’80, la storica bottega di Corso 2 Giugno. Dopo 40 anni, Carla Billet si appresta ad andare in pensione. È stata proprio lei ad annunciare la chiusura del suo negozio che si trova nella via principale di Senigallia. «Il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore Gennaro Campanile mi hanno ricevuto in Comune per consegnarmi un’onorificenza – ha scritto in un post su Facebook -, per il mio contributo lavorativo e sociale alla città di Senigallia. Poiché il 21 dicembre Novottica ‘80 chiuderà definitivamente, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi 40 anni di attività mi hanno permesso di arrivare a questo traguardo». Una gioia e un dolore al tempo stesso. È ancora festa per i 40 anni raggiunti lo scorso mese di giugno ma già il pensiero va al 21 dicembre quando Carla Billet tirerà giù la saracinesca del suo negozio senza riaprirla più.