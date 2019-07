La scelta dolorosa di una neo mamma: partorisce la bimba e non la riconosce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Partorisce in ospedale ma rinuncia alla bambina a cui ha appena dato la vita. Una storia di sofferenza mista a coraggio, che ha come protagonista una giovane donna. Si è presentata nel reparto di Ginecologia pochi giorni fa per far nascere la creatura che portava in grembo. Non sapeva nemmeno se sarebbe stata una femminuccia o un maschietto. Poco importava perché già sapeva che non l’avrebbe potuta o voluta tenere. La donna, un’italiana proveniente da un altro comune, distante da Senigallia, si è presentata all’inizio della settimana in reparto. Da li a poco è andata in travaglio per poi partorire.