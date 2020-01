​La provocazione: «Che disgrazia nascere bambine a Fabriano»

FABRIANO - «È una disgrazia nascere bambine a Fabriano. Senologia è all’ospedale di Senigallia, Pediatria in quello di Jesi. Senza considerare che per Ostetricia e Ginecologia si va a Branca, in Umbria, o a Jesi». In una vela che gira per la città c’è tutta la protesta dell’Associazione Fabriano Progressista che sceglie una frase choc per chiamare la cittadinanza a raccolta, lunedì alle 17 a Palazzo del Podestà, quando, al consiglio comunale sulla sanità, dovrebbe arrivare il governatore Ceriscioli, i consiglieri regionali e i sindaci dei comuni di Area Vasta 2.

«La finalità - spiega la presidente del consiglio comunale, Giuseppina Tobaldi - è quella di conoscere le intenzioni dei consiglieri regionali in merito a eventuali proposte di emendamento a tutela della sanità dell’entroterra». Nell’opposizione gli unici a movimentare il clima di silenzio e di rassegnazione che si sta creando intorno all’argomento ospedale sono gli attivisti dell’Associazione Fabriano Progressista. «In preparazione del consiglio comunale aperto sul destino della Sanità in questo comprensorio, alla luce del nuovo piano sanitario regionale - riferisce Vinicio Arteconi, consigliere comunale dell’Associazione - stiamo sensibilizzando in particolare le fabrianesi a partecipare lunedì attraverso un volantinaggio all’ingresso dei supermercati e in piazza del Comune. Inoltre una vela sta girando nelle frazioni».

L’argomento è chiaro, il messaggio pure: «Una disgrazia nascere bambine a Fabriano. Senologia è all’ospedale di Senigallia, Pediatria in quello di Jesi. Senza considerare che Ostetricia e Ginecologia con parto, utero, ovaie e tube vanno diretti a Branca, in Umbria, o a Jesi. Stanno smantellando l’ospedale Profili di Fabriano. Numerosi reparti - conclude Arteconi - sono in sofferenza per mancanza di personale e posti letto. Non c’è rispetto del diritto alla salute. La sanità privata incombe sempre di più». Appena pubblicate le foto della vela che gira per la città è arrivato il commento del sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli: «Sto pensando - dice - che nascere non è mai una disgrazia, tanto meno nascere femmina a Fabriano. Le disgrazie sono ben altre».

