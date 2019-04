Scontro con un Suv ​La prognosi resta riservata per il centauro di 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Resta ricoverato a Torrette in prognosi riservata, per le conseguenze di un forte trauma cranico, il giovane centauro (S.R. le iniziali, 17 anni da compiere) ferito nell’incidente avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 16 al Poggio, all’incrocio per Camerano della strada provinciale del Conero. Il ragazzo, residente ad Ancona, era in sella a una moto da enduro Ktm 125, che si è schiantato contro una Porsche Cayenne su cui viaggiava un 61enne osimano con il figlio. Secondo i primi rilievi della polizia municipale di Ancona, il Suv si stava immettendo sulla provinciale. Nell’impatto l’adolescente è volato dalla moto, rotolando sull’asfalto. Il casco l’ha protetto salvandogli la vita, ma le sue condizioni sono state subito giudicate gravi, anche se era cosciente all’arrivo dei soccorritori.