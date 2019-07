La navetta per la discoteca è strapiena: l’assalto al bus ripreso da un genitore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Arriva la navetta per la discoteca e i ragazzi corrono spintonandosi per riuscire a salire. Si spingono per entrare. Nessuno vuole rimanere a piedi. Nessuno può aspettare la corsa successiva. Stipati all’inverosimile entrano nella navetta. A documentare l’accaduto è il video di un genitore che riprende una scena assurda. E’ accaduto mercoledì sera alla stazione ferroviaria. Tutti fremevano per andare in discoteca, a Senigallia. Il genitore ha voluto postare il video nel gruppo di Facebook “Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra”.