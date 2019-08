La morsa dell’afa non si allenta: sarà la giornata più calda in città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Chi sperava in un po’ di sollievo resterà deluso. Molto. Perché quella di oggi sarà in assoluto la giorna più calda di questa ondata di calore che infiamma l’estate anconetana. Bollino rosso secondo il bollettino emesso sabato dal centro funzionale regionale della protezione civile. Le temperature arriveranno a superare i 33 gradi ma saranno percepiti almeno 3 gradi in più.Che sia l’estate più bollente degli ultimi anni è confermata dai bollettini in serie della Protezione civile: dal 4 giugno sono stati per 10 coprendo praticamente gran parte del mese e la stessa cosa è accaduta a luglio. Dunque attenzione anche oggi: c’è il livello 3, con l’allerta dei servizi sanitari e sociali. La Coldiretti ricorda che «Il grande caldo attuale arriva dopo un luglio altalenante che ha fatto segnare temperature medie più alte di 2 gradi sia rispetto allo scorso anno, sia alla media storica degli ultimi 5 anni, ma che si è anche contraddistinto per la distruttiva tromba d’aria del giorno 9. Fenomeni meteo straordinari che purtroppo sono diventati una consuetudine a causa dei cambiamenti climatici». Dall’inizio dell’anno, in Italia, sono stati registrati oltre 600 tra tempeste, nubifragi, trombe d’aria e grandinate «che hanno provocato gravi danni nelle campagne e nelle città ma anche al turismo». L’analisi Coldiretti è stata realizzata sulla base degli ultimi dati Eswd, la banca dati europea sugli eventi estremi.Il Comune corre ai ripari e rafforza il Progetto Helios, attivo fino al 15 settembre (numero verde 800.450.020) in collaborazione con l’Asur: telesoccorso, telecontrollo e sale climatizzate (consultabili sul sito del Comune) sono gli strumenti messi a disposizione, soprattutto per gli anziani, per difendersi dal caldo, con la casa di riposo Benincasa che funge da centrale operativa (071.206969), mentre presso l’U.O. Anziani in viale della Vittoria 39 è possibile richiedere condizionatori portatili (da prenotare ai numeri 071.2222177 e 071.2225168).