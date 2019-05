«La mammografia? Ripassi nel 2021». L’odissea al Cup di mamma e figlia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Pur volendo prenotare con un anno di anticipo, niente mammografia per il 2020. Se ne parla, forse, nel 2021. È la situazione che si trovano a vivere due donne jesine, la madre di 78 anni operata al seno nel 2014 e la figlia di 49 anni. Da gennaio tramite il Cup provano a prenotare una mammografia per il prossimo anno, ma niente da fare. Per un’unica domanda ben due risposte: per il Cup regionale l’agenda 2020 non c’è ancora; per il Cup dell’ospedale Carlo Urbani invece è già completa e bisogna attendere il 2021. Ma il direttore dell’Unità operativa complessa di Radiodiagnostica dell’Area vasta 2, dottor Francesco Bartelli, chiarisce: «Gestiamo con massima priorità le urgenze che hanno un percorso diagnostico e di intervento autonomo, purtroppo per gli screening e le mammografie pur essendo reparti che in Area vasta lavorano al massimo, ci troviamo a dover fronteggiare uno squilibrio elevato di utenti per le risorse a nostra disposizione».