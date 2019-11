La fortuna bussa ad Ancona e Pesaro: due colpi da 65mila euro ciascuno nelle Marche

ANCONA - Splendida doppietta. Marche ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri sera sono state centrate due vincite per oltre 130mila euro. A Pesaro, con la stessa schedina - convalidata alla Tabaccheria Binda di via Sandro Pertini 1927 – sono stati centrati un 4Stella e un 4, per una vincita da oltre 65mila euro.

Stessa cifra per la schedina convalidata ad Ancona, alla Tabaccheria Emili di Corso Carlo Alberto 86/A. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 36,4 milioni di euro, secondo premio più alto in Europa. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti sempre a Fermo il 9 agosto del 2000.

