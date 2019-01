La figlia lo cerca con insistenza, lo trovano morto steso sul pavimento: aveva 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Aveva stretto i denti per due anni, combattendo contro le difficoltà della separazione, della disoccupazione e quando finalmente era riuscito a trovare un lavoro da operaio presso la Cooperlat Tre Valli che gli dava stabilità e un po’ di serenità, la vita lo ha tradito. Triste la storia di un uomo di 55 anni (M.M.), trovato ieri mattina in casa privo di vita dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco.L’uomo viveva solo in un appartamento in via Marconi. La figlia, preoccupata dal silenzio del padre che da domenica sera non rispondeva al telefono né al campanello, ha allertato i soccorsi temendo il peggio. Quello che il cuore della figlia temeva, purtroppo era vero. Quando i sanitari dell’automedica sono entrati in casa, verso le 10,50 dopo che i vigili del fuoco avevano aperto forzando la porta, hanno rinvenuto il poveretto esanime. Era ancora in pigiama, steso sul pavimento vicino al letto, tradito da un malore che lo ha colpito prima di coricarsi. Ormai non c’era più nulla da fare. Il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto presumibilmente 48 ore prima e a causa di un malore.Sul posto sono anche intervenuti gli agenti del commissariato per il disbrigo delle pratiche del caso. Sarà il magistrato della Procura di Ancona a stabilire se disporre un esame autoptico per far luce sulle cause del decesso o concedere il nullaosta per la sepoltura. Grande sconcerto tra amici e conoscenti. L’uomo, sebbene conducesse una vita molto tranquilla e riservata, aveva tante persone che gli volevano bene.