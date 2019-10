La festa a sorpresa in azienda per Sergio Mare d’affetto per i 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO - «Il futuro nasce dai sogni». Comincia così la dedica che i lavoratori dell’azienda hanno scritto su un biglietto affidato al loro datore di lavoro. E proprio in quel gesto si realizzava forse il sogno più grande di un imprenditore: prendere in mano l’affetto di propri dipendenti. Stima, riconoscenza, l’amore di una grande famiglia: non poteva esserci regalo migliore per Sergio Tontarelli per la festa dei 40 anni di attività.«Questi giorni sono una sorpresa continua», riflette con la voce rotta dall’emozione e il cuore pieno gioia. Una boccata d’aria all’anima, come quando il suo staff lo ha accompagnato in produzione e dopo aver attraversato un magazzino, gli ha spalancato la porta sulla meraviglia. Davanti a sé non c’era solo lo spettacolo da brividi di tutti i dipendenti, sua moglie, i suoi figli e perfino i nipoti che lo accoglievano come braccia calde e forti. Nell’applauso forte, appassionato, quasi infinito, c’era il tributo di una carriera lunga quattro decenni, più forte anche delle disavventure. Neppure l’alluvione del 2006 e l’incendio dell’aprile scorso hanno intaccato l’unità della famiglia e dell’azienda. Tontarelli al comando, capitano d’impresa e buon padre di famiglia, mix perfetto di lungimiranza e intuito dell’imprenditore, e generosità e comprensione con i lavoratori, coccolati come il tesoro dell’azienda. Era diretto a loro quel: «Grazie a tutti voi, amici miei». Riconoscimento di quanto prezioso sia il loro ruolo. Rispetto profondo e buoni sentimenti ricambiati. Un drappello di dipendenti a nome di tutti ha consegnato a Tontarelli un pacchetto con ciò che simboleggia tutta la sua vita lavorativa: una riproduzione in oro e argento della Supermollet, la prima pinza da bucato che ha realizzato. E il biglietto: «Il futuro nasce dai sogni. Oggi ci congratuliamo con lei per aver creato, con ostinato coraggio, il suo futuro di cui facciamo orgogliosamente parte anche noi. E, visto che talvolta i sogni sono d’oro, a ricordo di questo 40° anniversario le facciamo omaggio della “sua molletta” in versione sogno realizzato! Congratulazioni e auguri per un radioso futuro». Poi solo gli occhi inumiditi di gioia.