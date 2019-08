La doccia improvvisata in corso Carlo Alberto «Accade spesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Ma che cos’è tutta questa confusione proprio mentre mi faccio la doccia?». Chissà se lo avrà pensato l’uomo che ieri mattina, mentre la polizia stava chiudendo il Bar Centrale, si stava lavando nella fontanella di corso Carlo Alberto, proprio davanti alla filiale di Banca Intesa, nei pressi di piazza Ugo Bassi. Sapone e acqua fresca, per l’igiene e anche per combattere il caldo. Sguardi perplessi dei frequentatori del viale che assicurano non è una scena infrequente.